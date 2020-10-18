Vali Atay: Salgında hepimiz birbirimize kars¸ı sorumluyuz

– Düzce Valisi Cevdet Atay, korona virüs salgını sürecinde havaların soğuması ile birlikte kapalı alanlarda vatandaşların yoğunlaşacağını belirterek uyarılarda bulundu.

Korona virüs salgını sürecinde havaların soğuması ile birlikte kapalı alanlarda vatandaş yoğunluğunun artması bekleniyor. Vaka sayılarının artmaması için vatandaşları tedbirli olmaya davet eden Düzce Valisi Cevdet Atay, “Korana viru¨s salgınının toplum sagˆlıgˆı ve kamu du¨zeni ac¸ısından olus¸turdugˆu riski yo¨netme, bu virüsle mücadele amacıyla, Havaların sogˆumaya bas¸lamasıyla birlikte kapalı alanlarda yogˆunlas¸maların artacagˆı o¨ngo¨ru¨lüyor. Fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tu¨m meka^nlarda uyulması gereken bir kuraldır. Kapalı alanlarda kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerekiyor. Salgınla mu¨cadele de maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda c¸ok dikkatli olmalıyız. Sonbahara girdik, kıs¸ yaklas¸ıyor. O¨zellikle tu¨m kapalı yerlerde ve yogˆunlugˆun arttıgˆı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize kars¸ı sorumluyuz. I·ns¸allah birlikte bas¸aracagˆız" dedi.

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