Vali Atay "Muhtarlarla demokrasimizin temel taşı"

– Düzce Valisi Cevdet Atay, Mahalle ve köy muhtarları derneğini ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların gününde sorun ve sıkıntılarını dinleyen Atay, muhtarlar gününü de kutladı.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeni ile Düzce Valisi Cevdet Atay, muhtarlar derneğini ziyaret etti. Ziyarette Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli’de hazır bulundu. 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısı ile yapılan ziyarette muhtarların sorun ve sıkıntılarını tek tek dinleyen Vali Atay, muhtarların vatandaşların derdiyle dertlendiğini, kimsesizin, yaşlının, hastanın, yetimin hemen yanında olduğunu, devletin vatandaşa uzanan gönül eli, gözü, kulağı olduğunu belirterek muhtarlarla tek tek ilgilendi.

Vali Atay Muhtarlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada ise "Muhtarlık müessesesi, ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturmaktadır. Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında, önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını korumak amacıyla,19 Ekim günü Muhtarlar Günü olarak belirlenmiştir. Halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar. Demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarı muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum. Tüm muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylık ve esenlikler diliyorum" ifadelerinde bulundu.

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