Düzce’de 761 konut satıldı

–Düzce’de 2020 yılı Eylül ayında 761 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2020 yılı Eylül ayında Düzce ilinde 761 konut satıldı. Düzce’de geçen yılda Eylül ayında 765 konutun satıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.