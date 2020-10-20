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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özlü Düzcespor’u yine yalnız bırakmadı

İHA

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor yararına Anıtpark Meydanında kurulan Osmanlı Yöresel Ürünler Pazarı'na ziyarette bulunarak stantları gezdi.

Başkan Özlü Düzcespor’u yine yalnız bırakmadı

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor yararına Anıtpark Meydanında kurulan Osmanlı Yöresel Ürünler Pazarı’na ziyarette bulunarak stantları gezdi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor yararına düzenlenen yöresel ürünler pazarını ziyaret ederek Düzcespor’u bir kez daha yalnız bırakmadı. Başkan Özlü’ye Düzcespor Başkanı Gökhan Kapoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Anadolu’nun çeşitli yörelerinden gelen gıda ürünlerinin sergilenerek satışa sunulduğu Osmanlı Yöresel Ürünler Pazarından elde edilecek gelir Düzcespor’a bağışlanacak.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor yararına düzenlenen pazara ilginin memnun edici olduğunu ifade ederek “Düzcespor’un desteklenmesi ile ilgili üç toplantı yaptık. Şimdi de burada yöresel ürünler pazarı yapıyoruz. Düzcespor’un yanında olduğumuzu ve desteklediğimizi belirtmek isterim. Stantları ziyaret ettik. Özellikle şirketleşme ile ilgili önemli bir gelişme olacak. Düzce’mize ve Düzcespor’umuza hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.
Başkan Dr. Faruk Özlü, Düzcespor ve kurulan stantta üzerinde adı yazılı Künefe tatlısının şerbetini de dökmeyi ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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