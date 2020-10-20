Evlenme vadiyle kandırdı, kaçamadan yakalandı

Düzce’de bir kişi yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın tarafından evlenme vadiyle dolandırılmak istendi. Yabancı uyruklu kadın kaçamadan yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, evlenme vaadinde bulunan yabancı uyruklu A.H isimli kadın, kandırdığı adamdan yüzük almasını istedi. Bin 500 TL değerinde olan yüzüğü alan adam ile yabancı uyruklu A.H isimli kadın, kıyafet almak için Kızılay Meydanı’nda bulunan bir mağazaya girdi. Girdikleri mağazada kadın, eşyalara bakarken aniden gözden kayboldu. Dolandırıldığını anlayan şahıs ise vakit kaybetmeden polis ekiplerini arayarak dolandırıldığını söyledi. Bunun üzerine Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık, hırsızlık ve gasp büro amirliği ekipleri, kadını bulmak için çalışma başlattı. Kadının olay yerinden taksiyle uzaklaştığını tahmin eden polis ekipleri yaptıkları çalışmada, Irak uyruklu A.H’yi İstanbul Caddesi üzerinde bir taksinin içerisinde yakaladı. Yakalanan A.H. polis ekiplerinin yaptığı işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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