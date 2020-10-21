Okul müdürüne hayırlı olsun ziyareti

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– Eğitim BirSen ve MemurSen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri Düzce İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevine başlayan Kutbettin Arıkboğa’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Düzce’de eğitim camiasında bulunan görev değişikliklerini Eğitim BirSen yönetimi ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretlerine başladı. Bu kapsamda Eğitim BirSen ve MemurSen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Düzce İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevine başlayan Kudbettin Arıkboğa’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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