Yeni döneme başlayan okullara ziyret

– EğitimBirSen Düzce Şube ve MemurSen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri korona virüs salgını sonrasında yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret ederek idari kadroya başarılar diliyor.
Eğitim BirSen Düzce Şubesi korona virüs salgını sonrasında yeni normal süreçte öğrencilere kapılarını açan okullara hayırlı olsun ziyaretini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri, Çamköy İlkokulu, Perihan Tulan İlkokulu, Perihan Tulan Ortaokulu, Konuralp Ortaokulu ve Hafız Hasan Şen İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğretmen ve idare personeller ile bir araya geldi. Okullarda alınan önlemler hakkında yetkililerden bilgiler alan Çelebi, sendika olarak her zaman yanlarında olduklarını da yöneticilere aktardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.