İtfaiye ekipleri yavru kediyi kurtardı

Düzce’de istinat duvarının içine sıkışan kedi, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Düzce’nin Esentepe Mahallesi’nde vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, istinat duvarına sıkışan kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda yavru kediyi mahsur kaldığı yerden çıkartarak doğal yaşam alanına kavuştu.
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