İstinat duvarına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

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DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, istinat duvarında taşların arasındaki boşluğa sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düzce Bahçeşehir Esentepe Mahallesi´nde istinat duvarında taşların arasına sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek, istinat duvarındaki taşları kırarak yavru kediyi kurtardı. Herhangi bir yarası olmayan yavru kedi, annesini bulması için bulunduğu yerde bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-10-21 16:39:09



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