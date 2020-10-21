Başkan Özlü’den Konuralp’e tarihi konsept

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün vizyon projelerinden biri olan, üzerinde önemle durduğu ve Konuralp’in belleğindeki tarihi hafızanın kültür mirası olarak geleceğe taşınmasını amaçlayan “Konuralp Fikir/Konsept Belirleme ve Kentsel Tasarım Uygulama Projesi” hayata geçirilmek için gün sayıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, uzun süredir üzerinde çalıştığı 300 bin metrekare fikir alanı, 15 bin 890 metrekare ise uygulama alanı projesi ile Düzce’nin en eski yerleşim yeri olma özelliğini taşıyan Konuralp’in kültür mirası olarak geleceğe taşınması düşüncesini hayata geçiriyor.

Bu kapsamda çalışmaların hızlıca başlatılması talimatını veren Başkan Özlü, projenin amacına yönelik yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi; “Terzialiler ve Çiftepınar Mahallelerinde 1. ve 2. derece arkeolojik sit sınırlarını kapsayan bölgenin taşıdığı tarihi doğal ve kültürel değerlere uygun olarak günümüz sosyal yaşam koşulları ve ihtiyaçları çerçevesinde tasarlanması gerekliliğini hayata geçirmek için doğmuştur.

Hazırlatılan fikir projeleri ile bölgenin hem kültürel hem de eko turizmi açısından potansiyel değerleri ortaya koyacak, tarihsel kent dokusuna getirilecek müdahalelerin kente ilişkin kararların bütünü içinde ele alındığı, koruma, yaşatma, geliştirme ilkeleri doğrultusunda, yapısal ve mekansal bütünleşmeyi sağlayan fikirlerin ortaya koyulması amaçlanmaktadır.”

Proje alanının, bütünü içerisinde yer alan tarihi katman ve sosyo kültürel dokusunun doğru bir şekilde yorumlanmasının gerekliliğine işaret eden Başkan Özlü, “Rekreasyon alanları tasarlanırken, peyzajın tüm katmanlarının mümkün olduğunca korunması ve geliştirilmesi önemli. Ayrıca, proje alanının topografyasının korunması, yer yer yapılacak yapısal ve bitkisel müdahalelerle tarihi dokuya ve kent siluetine katkı vermesi hedeflenmekte” dedi.



Tarihsel paylaşım ortamı oluşturmak

Proje ile hedeflerinin kent belleğindeki tarihi hafızayı öne çıkararak öneminin vurgulanmasının yanı sıra tarihikültürel kamusal mekanlar oluşturarak gelecek nesiller için tarihsel sürdürülebilir kent ortamı olgusuna katkıda bulunmak olduğuna dikkati çeken Başkan Dr. Faruk Özlü, kent belleğinde farkındalık yaratarak insanları ortak bir noktada buluşturup tarihsel paylaşım ortamı yaratmanın gerekliliğine değindi. “Tarihi değerlerin korunması, hatırlanması ve yaşatılması adına yapılacak düzenlemeler ile antik kenti geri kazanma, tarihsel süreç içerisinde yanlış müdahalelere maruz kalan Konuralp’in zamanla tarihsel kimliğini kaybedip yok olmaya terk edilmesinin önüne geçmek önemlidir” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Özlü, oluşturdukları fonksiyon şemasına yönelik şunları söyledi;

“Proje alanı içerisindeki 1. ve 2.derece arkeolojik sit alanları sınırlarında olup korunarak geliştirilmesi kararı verilen Konuralp tarihi merkez projede, tarihi ve turistik alanların çekirdeğini oluşturmaktadır. Geçmişten yola çıktığımız bu yolda tarihi değerlerin etrafında 360° dönerek tarihi değerleri görünür kılan yenilikçi yaklaşımlarla gelecekten beslenen bir tasarım anlayışı geliştirildi.”

Başkan Özlü, projenin taslak çizimlerinden detaylarına kadar birçok çalışmanın tamamlandığını, kısa süre içerisinde de belirlenen alanla dahilinde Konuralp’in tarihi dokusuna yakışır şekilde çalışmaların başlayacağını dile getirdi.

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