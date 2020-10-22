Düzce’de sis etkili oluyor

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Düzce’de sis kentteki yaşamı etkiliyor. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Düzce’de gece ve sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle kent merkezinde yer yer görüş mesafesi 30 metreye kadar düşen Düzce’de araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekiyor. İşe gedenler ise soğuk ve sis ile mücadele ediyor. Sis öğlen saatlerinde etkisini azaltırken yerini ise güneşli havaya bırakıyor.

Sis kaplı kentte uçuşan kuşlarda seyri güzel görüntüler ortaya çıkarttı.

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