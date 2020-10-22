Korona virüs değerlendirme toplantısı yapıldı

– Korona virüs ile mücadele bir yandan ülke genelinde devam ederken, bir yandan da tedbir toplantıları yapılıyor. Düzce’de Vali Cevdet Atay başkanlığında değerlendirme toplantısı ilgili kurumların katılımı ile gerçekleştirildi.

2020 mart ayında ülkemizde görülen Korona virüsün ardından bir çok tedbirler alınmış salgın kontrol altına alınmaya çalışılmıştı. Ülke genelinde alınan tedbirlere ek olarak illerde pandemi kurulları tarafından da kararlar alınmış ve tedbirler çıkartılmıştı. Salgınla mücadele kapsamında Düzce’de Vali Atay Başkanlığı’nda Korona virüs tedbirlerine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Düzce’de son zamanlarda alınan tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, yapılması gereken çalışmalarda masaya yatırıldı. Ayrıca toplantı da Düzce’de Korona virüse yakalanan vatandaşların karantina uygulama çalışmaları da değerlendirildi. Düzce Valisi Cevdet Atay toplantı ile ilgili olarak, Korona virüs ile mücadele çalışmaları ile denetimlerin ise aralıksız devam edeceğini dile getirdi.

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