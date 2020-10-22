Gece boyu çalışıldı arıza giderildi Su kesintisi yapılmayacak

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Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Atatürk Bulvarında meydana gelen 500 metreküplük İçme Suyu Ana Hat arızasını vatandaşlar mağdur edilmemesi için gece de çalışarak giderdi.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından 14 mahallede su kesintisi yapılacağına dair duyurunun ardından başlatılan arıza tamir çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda vatandaşların mağdur edilmesinin önüne geçilerek su kesintisinin yapılmayacağı belirtildi.

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