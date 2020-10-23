Öğretmenlerin eli değdi

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– Düzce’nin Beyciler Mahallesinde bulunan Beyciler İlkokulunda öğretmenler Oku yazılı kitaplık yaptılar.

Beyciler İlkokulu yeni ve anlamlı kitaplığı kendi imkanlarınla imal edip yerine montajını yaptılar. Oku yazılı yeni kitaplık çok beğenildi.

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