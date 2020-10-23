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Düzce'de 14 bin 684 uyuşturucu hapa 3 tutuklama

DHA

Düzce'de 14 bin 684 uyuşturucu hapa 3 tutuklama


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, TEM yolunda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 14 bin 684 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM yolunda yaptıkları çalışmada N.G. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 14 bin 684 uyuşturucu hap ele geçirildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle Düzce, Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda K.L., M.U. ve Z.K. de yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.G adli kontrol şartıyla serbest kalırken, K.L., M.U. ve Z.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-10-23 17:16:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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