Köpekten annelik dersi Lokanta sahibinin verdiği yemeği poşet içinde yavrularına taşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpekten annelik dersi Lokanta sahibinin verdiği yemeği poşet içinde yavrularına taşıyor

İHA

Köpekten annelik dersi Lokanta sahibinin verdiği yemeği poşet içinde yavrularına taşıyor

Düzce’de yeni sanayi sitesinde lokanta işleten Şeref Yılmaz isimli esnafın verdiği yemekleri yemeyen sokak köpeği yemeğin bulunduğu poşeti yavrularına taşıyor. Sokak köpeğinin örnek anneliği sanayi esnafını duygulandırdı.
Yıllardır Düzce’de sokak hayvanlarını besleyen ve sanayi sitesinde lokanta işleten Şeref Yılmaz, her gün aynı saatte lokantasının önüne gelen sokak köpeğine de lokantasında artan yemekleri alüminyum folyo tabakla beslemeye başladı. Tabağın bittiği bir gün poşet içinde sokak köpeğine yemek veren Yılmaz’ın verdiği yemeği taşımaya başladı. O günden sonra poşetle yemek vermeye başlayan Şeref Yılmaz sokak köpeğinin durumundan şüphelenince onu takip etmeye başladı. Sokak köpeğinin yiyecek dolu poşeti yuvasında bekleyen yavrularına taşıdığını görünce sokak köpeğine verdiği yemeğin miktarını artırdı. Her gün aynı saatte gelen köpeğe yemek vermeye devam etti. Bir başka sanayi esnafı ise cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesabına yükledi. Ardından hayvansever lokanta sahibi bir anda Düzce’de fenomen oldu.
Şeref Yılmaz ise bu durumun kendisi için farklılık olmadığını ve her gün lokantasından artan yemekleri sokak hayvanlarına vermeye devam edeceğini belirterek; “Ben gençliğimden beri sokak hayvanlarını beslerim. Bu her insanın yapması gereken bir şey zaten. Ancak beslediğim köpeklerden bir tanesi ilk geldiği günlerde alüminyum folyo ile yemek veriyordum. O zamanlar yiyip gidiyordu. Bir gün poşet içinde yemek vermek zorunda kaldım. O gün köpek, o yemeği yemedi ve ağzı ile taşıyarak uzaklaştı. Sonraki günlerde de aynı olay yaşanınca köpeği takip etmeye başladım. Verdiğim yemeği yuvasına taşıyarak yavrularını beslediğini gördüm. Sokak köpeğinin bu hareketi çok hoşuma gitti. Bende her gün yemeğini daha fazla vererek köpeği beslemeye devam ediyorum. Görüntüleri de bir arkadaşım cep telefonu ile çekip sosyal medyaya yüklemiş. Aldığım tepkiler hep olumlu oldu. Bu da beni mutlu etmeye yetti. Ben farklı bir şey yapmadım. Her insanın yapması gerekeni yaptım aslında. Sokak hayvanlarını beslemek gerekiyor. Onlarda Allah’ın dilsiz canlıları onlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İsmini Bizans prensesinden alan kuş cenneti, izleyenleri mest ediyor
YEREL HABERLER İsmini Bizans prensesinden alan kuş cenneti, ...
Vali Atay Roma dönemine ait tarihi taş köprüyü inceledi
YEREL HABERLER Vali Atay Roma dönemine ait tarihi taş köprüyü ...
Balıklı pide kırmızı et sevmeyenlerin gözdesi oldu
YEREL HABERLER Balıklı pide kırmızı et sevmeyenlerin gözdesi oldu
Düzce’de 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı Otomobilin çarptığı kamyon sürüklendi
YEREL HABERLER Düzce’de 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya ...
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
50 dönüm arazide tıbbı bitki üretilecek Düzce Belediyesi’nden tarıma yeni açılım
YEREL HABERLER 50 dönüm arazide tıbbı bitki üretilecek Düzce ...
Düzce'de 14 bin 684 uyuşturucu hapa 3 tutuklama
YEREL HABERLER Düzce'de 14 bin 684 uyuşturucu hapa 3 tutuklama
3 ilde eş zamanlı operasyon, 14 bin 684 adet extacy ele geçirildi Polisler yaptıkları operasyonda 14 bin 684 uyuşturucu hap ele geçirdi
YEREL HABERLER 3 ilde eş zamanlı operasyon, 14 bin 684 adet extacy ...
Başkan Yanmaz esnafla hasbihal etti
YEREL HABERLER Başkan Yanmaz esnafla hasbihal etti
Vali Atay özel öğrencileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Atay özel öğrencileri ziyaret etti
Öğretmenlerin eli değdi
YEREL HABERLER Öğretmenlerin eli değdi
Bölge Başkanı Taşlı destek için teşekkür etti
YEREL HABERLER Bölge Başkanı Taşlı destek için teşekkür etti
Kestane toplarken ormanda kaybolan kadın, AFAD ekiplerince bulundu
YEREL HABERLER Kestane toplarken ormanda kaybolan kadın, AFAD ...
Kestane toplarken kaybolan kadın bulundu
YEREL HABERLER Kestane toplarken kaybolan kadın bulundu
Başkan Yanmaz tekstil atölyelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Yanmaz tekstil atölyelerini ziyaret etti
21 Branşta eğitim verecek çocuk kulübü eğitimleri başladı
YEREL HABERLER 21 Branşta eğitim verecek çocuk kulübü eğitimleri ...
Tıbbi ve aromatik bitkiler toprakla buluştu
YEREL HABERLER Tıbbi ve aromatik bitkiler toprakla buluştu
Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok Şeker kutuları içinden uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok Şeker kutuları ...
KYK öğrencileri kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER KYK öğrencileri kan bağışında bulundu
Düzce Üniversitesi Hastanesinde ilk böbrek nakli gerçekleşti
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi Hastanesinde ilk böbrek nakli ...
Yangında hem çocuklarını hem de evlerini kaybeden aileye yeni yuva
YEREL HABERLER Yangında hem çocuklarını hem de evlerini kaybeden ...
Vali Atay, “Kurallara uyanlar uymayanlardan şikayetçi”
YEREL HABERLER Vali Atay, “Kurallara uyanlar uymayanlardan ...
Gece boyu çalışıldı arıza giderildi Su kesintisi yapılmayacak
YEREL HABERLER Gece boyu çalışıldı arıza giderildi Su kesintisi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X