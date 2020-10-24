Pandemi kurulunun gündemi maske

– Düzce Pandemi Kurulu korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde yürütülen çalışmalar ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemleri görüştü.

Korona virüs ile mücadele kapsamında İl Pandemi Kurulu toplantısı Vali Cevdet Atay Başkanlığında, ilgili kurum müdürlerinin katılımı ile 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde yürütülen çalışmalar ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler görüşüldü. Ayrıca vatandaşların alınan önlem ve tedbirlere uymasının önemli olduğunun altı bir kez daha çizilerek Sosyal Mesafe, Masken ve Hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.

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