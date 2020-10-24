Korona virüs ile ilgili 7 gün 7 konu 7 denetimleri sürüyor

Düzce’de İçişleri Bakanlığının talimatı ile ‘7 Gün Boyunca 7 Ayrı Konuda 7 Denetim’ başlığı altındaki denetimler aralıksız gerçekleştiriliyor. Ekipler iş yerlerini tek tek gezerek denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği ‘7 Gün Boyunca 7 Ayrı Konuda 7 Denetim’ başlığı altındaki talimatı gereği Düzce il merkezi ve ilçelerinde denetimler aralıksız bir şekilde sürüyor. Kolluk kuvvetleri bir yandan yol boylarında toplu taşıma araçlarında HES kodu denetimi yaparken bir kısmı da iş yerleri ve fabrikalarda covid19 la mücadele konusunda hem denetim yaptı hem de vatandaşlar bilgilendirildi. Maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek faaliyetlerini sürdürmeleri hususunda uyarılarda bulunuldu.

Vali Cevdet Atay’da denetimlerin süreceğini belirterek “Toplum sağlığımızın, ailemizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için alınan tedbirlere lütfen uyalım, uymayanları uyaralım" ifadelerinde bulundu.

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