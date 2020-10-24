Metruk ev yandı, dumanlardan göz gözü görmedi Düzce’de iki ayrı yerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Düzce’de bir iş yeri ve metruk bir evde çıkan iki ayrı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Metruk ev yangınında bölgeyi kaplayan dumanlar nedeniyle göz gözü görmedi.

Düzce’de akşam saatlerinde iki farklı bölgede çıkan yangınlar nedeniyle itfaiyeyi alarma geçirdi. Merkeze bağlı Üçköprü mevkiinde metruk bir evde çıkan yangında ahşap ev alev alev yandı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine yangına Düzce Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Ekipleri müdahale etti. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi. Evin ahşap oluşu ve rüzgar nedeniyle çıkan dumanlar nedeniyle göz gözü görmedi.

Diğer yangın ise kent merkezinde Fevzi Çakmak Mahallesi’nde hukuk bürolarının bulunduğu bir iş merkezindeki bir hukuk bürosunda meydana geldi. Çıkış nedeni bilinmeyen yangına Düzce Belediye İtfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan alevler büyümeden söndürüldü.

Polis ve jandarma ekipleri her iki yangınla ilgili inceleme başlattı.

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