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Bayrak: “Hileli sucuk parçalandığı zaman bulgur gibi dağılmaz”

İHA

Bayrak: “Hileli sucuk parçalandığı zaman bulgur gibi dağılmaz”

– Yıllardır sucuk ve pastırma üreticisi olarak vatandaşların damaklarına dokunan Bayram Bayrak, sucuk üretiminin nasıl yapılması gerektiğini anlattı. Vatandaşların evlik sucuklarını kıyma makinesinden geçirmemeleri gerektiğini belirten Bayrak, “Sucuk kendi yağında pişmeli” dedi
Tarım ve Orman Bakanlığı düzenli olarak ürünlerin hileli olup olmadığını araştırıyor. Bu araştırmaların ardından hileli olan ürünlerin arasında en çok bulunan ise sucuk ve pastırma olunca yıllardır vatandaşların damaklarına dokunan sucuk ve pastırma üreticisi Bayram Bayrak, vatandaşların sucuk ve pastırmanın orijinal olup olmadığını nasıl anlamaları gerektiğini belirtti. Bayrak, sucuğun rengi ve yağından ürünün orijinal olup olmadığını vatandaşların kontrol edebileceğini belirterek “Sucuk lezzetinden yağından tadından kokusundan en iyisi olduğu anlaşılır. Vatandaşların evinde yaptığı sucuk ile bizim yaptığımız sucuklar arasında fark oluyor. Biz yaptığımızda genel olarak Kayseri’nin evlik sucuğu diye tabir ettiğimiz sucuklarımız var. El yapımı sucuklar bu şekilde oluyor. Genelde biz bunları evlerimizde yaptığımızda kıyma makinesine girmez. Elde çekilir, çeşitli dövülme şekilleri vardır. Eski zamanlarda tenekelere kazanlara basılırdı. Şimdiki zamanlarda bağırsaklara basılıyor. Sucuğu tavaya attığımız zaman bombeleşmeyecek, yağ oranı düşük olacaktır. Aşırı yağ katıldığı zaman hiçbir lezzet vermez. Sucuğun hası evlik sucuktur. Makine görmeyecek fırın görmeyecek. Eski usul güneş kurutması dediğimiz dam kurutması dediğimiz evlik sucuktur” ifadelerini kullandı.

"Hileli sucuk parçalandığı zaman bulgur gibi dağılmaz”
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı ayıplı mallar listesinde en çok görülen ürün sucuk olunca vatandaşlarda orijinal sucuğu nasıl tespit etmeleri gerektiğini de bildiren Bayrak: "Vatandaşların dana etimi mi, hindi eti mi olup olmadığını anlayabilirler. Sucuğu ikiye böldüğünüzde ya da elimizle kırdığımız zaman sucuk kıyma gibi dağılmaz. Un ufak olmaz, un gibi bulgur gibi dökülmez. Et lop bir şekilde kalır içerisini kendisi belli eder. Ağıza atıldığı zaman süngerimsi bir tat almaz. Sucuk pişirilirken en güzeli ise kendi yağı ile pişirilmesi gerekiyor. Ekstra sıvı yağ tereyağı margarin gibi ürünler kullanmayacak ki vatandaşlar sucuğun tadını alabilsin. Tavaya bir yemek kaşığı su katılacak, oda tava yanmasın tutuşmasın diye, kendi yağı ile sucuk pişecek ki güzelliği olacak” şeklinde konuştu.

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