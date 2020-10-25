Kırmızı ışıkta geçen motosiklet otomobile çarptı; sürücünün sosyal medyadan paylaştığı görüntüler dikkat çekti (2)

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KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN EHLİYETİNİN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Düzce'de kırmızı ışıkta geçerek otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Akın Kap´ın alkollü yakalanması nedeniyle ehliyetine daha önce el konulduğu anlaşıldı. Kap´a ehliyetsiz araç kullanmaktan, drift atmaktan, kırmızı ışıkta geçmekten, plakalarını kapatmaktan ve makas atarak ani şerit değiştirmek suçlarından toplam 11 bin 358 TL para cezası uygulandı. Ayrıca motosiklet trafikten men edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-10-25 21:52:04



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