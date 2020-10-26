Düzce’de bıçakla yaralama: 1 yaralı

– Düzce’nin Çay Mahallesinde meydana gelen bıçaklama olayında Ş. G. isimli bir kişi, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı.

Bıçaklama olayı Çay Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ş. G. (46) ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs cebinden çıkarttığı bıçakla, Ş. G.'yi bıçaklayarak yaraladı ardından olay yerinden kaçtı.

Olayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda Sağlık ve Polis ekibi sevk edildi. Ş. G. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulansı ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

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