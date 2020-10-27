Düzcespor'da 16 futbolcu ve kulüp başkanında koronavirüs çıktı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCESPOR'da 16 futbolcu ile Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu´nun koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Misli.com 3´üncü Lig takımlarından Düzcespor´da 16 futbolcu ve Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu´nda koronavirüs tespit edildi. Düzcespor Kulübü´nden yapılan açıklamada, "Futbol Kulübümüzde rutin olarak yapılan koronavirüs testlerinde başkanımız Gökhan Kapoğlu ve 16 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı. Bu sonucun ardından tesislerde bulunan futbolcular ve teknik heyet karantina altına alındı. Testleri pozitif çıkan futbolcuların ise tedavilerine başlandı" denildi.DHA-Spor Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-10-27 12:08:33



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