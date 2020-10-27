Düzce’de 150 dernek cezai işlem ile karşı karşıya

– Düzce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, beyanname vermeyen dernekler cezai işlem ile karşı karşıya. 31 Ekim 2020 tarihine kadar beyanname vermeyen 150 derneğe bin 586 TL idari para cezası verilecek.

İçişleri Bakanlığı Korona virüs salgını nedeni ile ülke genelinde ki bütün sivil toplum kuruluşlarının bildirim ve beyanname tarihlerini 31 Ekim 2020 yılına kadar erteledi. Ertelemenin ardından bir çok sivil toplum kuruluşu beyannamelerini verdi. Düzce’de İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ise birkaç gün kalan son tarih öncesi önemli bir çağrıya çıktı. Düzce’de 150 sivil toplum kuruluşunun beyanname vermediği, 31 ekim 2020 tarihine kadar beyanname verilmediği takdirde her bir dernek başkanına bin 586 TL idari para cezası kesileceği belirtildi. Yapılan açıklamada: “ Dernek başkanlarımızın idari işlemle karşılaşmamaları için dernek beyannamelerini 31 Ekim 2020 tarihine kadar DERBİS üzerinden vermeleri önemle duyurulur” denildi.

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