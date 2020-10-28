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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Atay'dan jandarma karakoluna ziyaret

İHA

Vali Atay'dan jandarma karakoluna ziyaret

– Düzce Valisi Cevdet Atay, Konuralp Jandarma Karakolunu ziyaret ederek denetleme gerçekleştirdi.
Düzce’de çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Düzce Valisi Cevdet Atay, jandarma karakol ziyaretlerine de başladı. Düzce il Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ile birlikte Konuralp Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Vali Atay, burada denetimlerde bulundu. Atay yetkililerden de yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

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