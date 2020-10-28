Yerleşim yerleri genişledi, belediye yol açmayı hızlandırdı

– Düzce’de yerleşim yerlerinin artması nedeni ile Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’de yeni yol açma çalışmalarını hızlandırdı.

Düzce günden güne büyümeye devam ediyor. Düzce’nin dört bir yanında yerleşim yeri sayısının artması nedeni ile Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Yeni yerleşim yerlerinin en büyük ihtiyacı olan yol için ekipler alanlarda yol yapımını yapıyor. İhtiyaç haline gelen alanlarda yeni güzergah kazandırma çalışmalarını yapan ekipleri bir yandan da mevcut yolların genişleme çalışmalarını yapıyor.

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