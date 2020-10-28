Düzceli gençler, müftülüğün programında bir araya geldi

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– Düzce İl Müftülüğü, Pınarlar Cami Diyanet Gençlik Merkezinde gençlere yönelik sohbet programı düzenledi.

Diyanet Gençlik Türkiye’nin dört bir yanında gençlerle bir araya gelerek sohbet programları düzenliyor. Bu kapsamda Düzce İl Müftülüğü bünyesinde bulunan Pınarlar Camii Diyanet Gençlik Merkezi gençleri Doğan Coşkun’un rehberliğinde önce gençlik merkezinde sohbet etti. Sohbetin ardından gençler gönüllerince eğlendi. Program son olarak yatsı namazının kılınmasının ardından son buldu.

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