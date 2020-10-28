Düzce’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. Yılı kutlamaları Düzce’de çelenk sunumuyla başladı.

Düzce Anıtpark’ta gerçekleştirilen programda Düzce Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Güşterişli Atatürk anıtına çelenk koyması ile başladı. Ardından ise saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu. Sonrasında program sonu erdi.

Vali Cevdet Atay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda ise “Milletçe, Cumhuriyetimizin 97. Yıl dönümünü büyük bir kıvanç ve heyecanla kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimi ile kahraman milletimiz; aynı zamanda dünyanın tüm mağdur, mazlum, soydaş ve kardeş topluluklarının da ilham kaynağı olmuştur. Cumhuriyetimizin Kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın Muzaffer Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ Sevgili Gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz’ diyerek en büyük eseri olan Cumhuriyetimizi sizlere emanet etmiştir. Barışın, özgürlüğün, egemenliğin, milli ve manevi değerlerimizin güvencesi olan sizler, Cumhuriyetimizi daha nice yıllara, çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde geleceğe taşıyacaksınız. Şartlar ne olursa olsun hepimiz cennet vatanımız için var gücümüzle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Kahraman ecdadımızın, bizlere bıraktığı en değerli miras olan cumhuriyetimizi, erdem ve faziletinden ödün vermeden yaşatmak, layık olduğu şekilde geleceğe aktarmak milli ödevimizdir. Bu bilinç ve inançla; bizlere bu toprakları ebedi yurt kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı ve bin yıldır, dünyanın en gözde, üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında yaşamamızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerinde bulundu.



“Onurunu hep birlikte yaşıyoruz “

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise “Bugün, millet olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştırmamızın ardından ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıldönümü. Cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde, milletimizin azim ve kararlılığıyla vücut bulmuş büyük bir eserdir. Bu eser, heyecanla ve şevkle çalışan bir neslin bugünkü nesillere armağanıdır. Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru bir adım daha atarken, demokrasi, kalkınma, özgürlük yolunda ilerliyor olmanın sevincini ve onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Düzceli hemşerilerimin ve yüce milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.

Cumhuriyetimizin 97. yıldönümü etkinlikleri 29 Ekim günü Saat 10.00’da Valilik binası önünde tebriklerin kabul edilmesi başlayacak, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması, Cumhurbaşkanının Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajının okunması ve Vali Cevdet Atay’ın konuşmaları ile son bulacak.

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