Başkan Taşlı Mevlid Kandilini kutladı

5.Bölge Birliği Ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı Mevlid Kandilini kutladı.

Taşlı mesajında “Alemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) dünyayı şereflendirmesinin yıldönümü olan mübarek Mevlid Kandili’ne erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin (SAV) yaşayışını, hadisi şeriflerini, sözlerini hatırlamak, düşünmek ve anlamak, yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz hayatımız için bir yenilenme zamanı ve büyük bir fırsattır. Yüce Kitabımız Kur’anı Kerim’de ‘Andolsun ki Resûlullah’da sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için mükemmel bir örnek vardır’ (Ahzâb, 33/21) buyrularak Sevgili Peygamberimizin hayatı bizlere ‘en güzel örnek’ olarak takdim edilmekte ve O’nu örnek almamız istenmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin ve esnaf sanatkarlarımızın Mevlid Kandili’ni tebrik ediyor, tüm İslam aleminin birlik ve dirliğine, insanlık aleminin barış ve huzuruna vesile olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.

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