Orta refüjler temizlenip ağaçlandırılıyor

– Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, D100 Karayolu üzerindeki orta refüjlerde ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından D100 Karayolu güzergahı üzerinde bulunan orta refüjler yabani otlardan temizlenerek, peyzaj düzenlemesi ve ağaç dikimine başlandı. D100 Karayolunun yanı sıra Bahçeşehir bağlantı yolu başta olmak üzere şehrin birçok noktasında çalışmalarını sürdüren müdürlüğe bağlı ekipler, Düzce’nin güzelleşmesi adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kültür Merkezi, D655 Karayolu, Erguvan Tesisleri bölgesi genelinde temizleme, peyzaj, çiçek ve ağaç dikim çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çevre düzenleme çalışmaları da devam edecek.

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