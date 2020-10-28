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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DTSO Meclis ve Toplu Komite toplantısı gerçekleştirildi

İHA

DTSO Meclis ve Toplu Komite toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın olağan Meclis Toplantısı ve hemen sonrasında da yılda iki kez yapılması gereken Toplu Komite Toplantısı, video konferans yolu ile gerçekleştirildi.
Meclis Toplantısının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli, “Bildiğiniz üzere vergiler ve diğer yasal ödemeler konusunda devletimizin bir hazırlığı var. Torba yasa hazırlanıyor. Bu konuya bir ekleme daha yapılmasının uygun olacağını düşünüyoruz. Kamuya ait Karayollarının işlettiği kapsam içinde fakat özel şirketlerin işlettiği Yavuz Selim Köprüsü, İzmir Otoyolu gibi (İstanbul Avrasya Tüneli buna dahil) değil geçiş ve ceza ücretlerinde, bu ücretlerin faiz işlemlerinde de torba yasa hükümlerinin işlemesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Hazırlanan taslakta Matrah indiriminin olmadığı söyleniyor. Bunun da eklenmesinin uygun olacağı görüşündeyiz” dedi.
Ahmet Dertli daha sonra sözü oda faaliyetlerini aktarmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’e verdi. Şahin; “2 Ekim’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde video konferans olarak gerçekleştirilen Karadeniz Bölge Oda ve Borsaları İstişare Toplantısına katılarak oda üyelerinin sorunlarını paylaştık. 6 Ekim’de Odası Disiplin Kurulu Yenileme seçimleri tamamlandık. Aynı gün TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen 365 oda borsa istişare toplantısına katılarak bölgesel sorunlarımızı Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a ilettik. 7 Ekim’de üyelerimizden Tech Care Tıbbi Malzemeler firmasıyla Milli Eğitim Müdürlüğü’ne okullara dağıtmak üzere 40 bin adet maske temini protokolü imzaladık. 711 Ekim haftasında Meslek Komitelerimiz olağan toplantılarını video konferans olarak gerçekleştirdiler. Ay boyunca Sayın Valimiz Cevdet Atay ile birlikte Düzce’yi karış karış gezerek İçişleri Bakanlığı’nın maske mesafe hijyen konusundaki genelgesini ve talimatlarını vatandaşlarımıza aktarmaya gayret ettik. 8 Ekim’de TOBB tarafından düzenlenen Eximbank Kredileri Bilgilendirme Video Konferansına katılım sağladık. 9 Ekim’de Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in hazır bulunduğu ve Düzce Cam Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Aktaş tarafından ilimize yaptırılacak olan okulun Düzce AFAD Merkezi'nde düzenlenen imza törenine katılım sağladık” dedi. Meclis Toplantısı, aylık mizan ve mali raporların görüşülmesiyle sona erdi.

Meclis Toplantısının ardından gerçekleştirilen Toplu Komite toplantısının da açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli, “Bildiğiniz üzere yılda 2 kez yapmamız gereken Toplu Komite Toplantılarının ikincisini de video konferans olarak yapmamız gerekti. Yaşadığımız pandemi süreci dolayısıyla üst birliğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza iletilen resmi yazı gereği oda organ toplantılarımızı video konferans olarak yapmamız istendi. Yaşadığımız pandemi süresince birçok sektörde daralmalar, sistem değişiklikleri ve hatta kapatmalara kadar ilerleyen süreçler yaşandı. Bizim içinde bulunduğumuz Lojistik Sektörü de pandemiden en çok etkilenen sektörler arasında idi. Gerek uluslar arası geçişlerde yaşanan sorunlar, gerek personelin sağlık tedbirleri ile ilgili yaşanan problemler ve artan maliyetler dolayısıyla sektör olarak birçok sorun yaşasak da devletimizin almış olduğu yerinde önlemler sayesinde zararımızı en aza indirme olanağı bulduk. Yakın zamanda gündemde olan Vergi Barışı konusunda somut adımlar atılmaya başlandı. Kamusal borç ve yükümlülüklerimizin en azından ihtiyaç duyulan sektörlerde yapılandırma imkanı olması bekleniyor. Toplu Komite toplantılarının en önemli amacı sektörel sorunların bu toplantıda kayıt altına alınması ve ilgili mercilere iletilmesidir. Değerli komite üyelerimizin sektörlerinde yaşadıkları sorunları bizlere iletmelerini rica ediyoruz. Bizler de toplantı sonrası oluşturacağımız raporları üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ileteceğiz. Bildiğiniz üzere Mart 2020 dönemi itibariyle yapılan seri istişare toplantıları sayesinde üyelerimizin birçok sorununa birinci elden çözümler üretildi. Bunun devamı için yine sizlerden beklentilerinizi ve sorunlarınızı bizlere iletmenizi rica ediyoruz” şeklinde konuştu.

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