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Karaağaç'tan yaban hayatı sahasında inceleme

İHA

– Doğa Koruma ve Milli Parklar 9.Bölge Müdürü Erdem Karaağaç, Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nı ziyaret ederek alan içerisinde bulunan hayvanları ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Karaağaç'tan yaban hayatı sahasında inceleme

– Doğa Koruma ve Milli Parklar 9.Bölge Müdürü Erdem Karaağaç, Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nı ziyaret ederek alan içerisinde bulunan hayvanları ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda doğada bulunan hayvanlar rehabilitasyona alınıyor. Alınan hayvanlar son bakımlarının yapılmasının ardından doğaya salınıyor. Rehabilitasyon merkezini Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Erdem Karaağaç ziyaret etti. Yetkililerden bölge hakkında bilgi alan Karaağaç daha sonra, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek ile birlikte Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek karaca ile yavru ayıların son durumları hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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