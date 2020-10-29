Vali Atay’dan vatandaşlara çağrı

– Düzce Valisi Cevdet Atay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile Düzcelilere çağrıda bulunarak, ‘Tüm Düzce’yi Ayyıldızlı bayraklarla donatalım’ dedi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılı münasebeti ile Düzce’de bir dizi etkinlikler düzenlenecek. Korona virüs gölgesinde sade bir tören ile gerçekleştirilecek programların dışında Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzcelilere çağrıda bulundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile sosyal medya hesaplarından yapılan çağrıda, “ Tüm Düzce’yi AyYıldızlı Bayraklarla Donatalım’ denildi. Vali Atay’ın bu mesajına karşılık olarak tüm resmi kurum ve kuruluşlarda bayrak asılmaya başlandı. Vatandaşlarında çağrıya cevap vermesi bekleniyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.