Yavru ayılar Bursa’ya gönderildi

– Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon merkezinde uzun süredir bakımı yapılan 2 yavru ayı, Bursa’da bulunan Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine teslim edildi.

Kocaeli’de 7 ay önce ormanda gezen vatandaşlar tarafından bulunan dişi yavru ayı ile 6 ay önce Bolu’da ormanlarda öksüz olarak bulunan erkek yavru ayı Düzce’de Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon merkezinde bakıma alındı. Ayılar için özel yaşam parkuruna alınan yavrulara Eftal ve Eftalya adları verildi. 3 ay boyunca doğal yaşam alanında Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bakılan yavru ayılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı bulunan Bursa Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine gönderildi. Yavru ayıların Bursa’da bakımları ve rehabilitasyonlarının sağlanmasının ardından önümüzdeki yıl Temmuz ayında doğaya salınması planlanıyor.

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