\u2013 Gen\u00e7 M\u00dcS\u0130AD D\u00fczce \u015eubesi, D\u00fczce\u2019de meydana gelen orman yang\u0131nlar\u0131 sonras\u0131nda tahrip olan alanlarda Hat\u0131ra Orman\u0131 olu\u015fturmak i\u00e7in kollar\u0131 s\u0131vad\u0131. D\u00fczce\u2019de meydana gelen orman yang\u0131nlar\u0131 sonras\u0131nda tahribata u\u011frayan alanlar i\u00e7in D\u00fczce Gen\u00e7 M\u00dcS\u0130AD kollar\u0131 s\u0131vad\u0131. Yang\u0131n nedeni ile zarar g\u00f6ren alanlarda Hat\u0131ra Orman\u0131 olu\u015fturmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flayan derne\u011fin Ba\u015fkan\u0131 Hakan Bekar, D\u00fczce Orman \u0130\u015fletme M\u00fcd\u00fcr\u00fc Turgay Ka\u011fan\u2019\u0131 ziyaret ederek konu hakk\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015f al\u0131\u015fveri\u015finde bulundu. Yang\u0131nlar nedeni ile zarar g\u00f6ren alanlarda yeniden fidan \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 i\u00e7in destek verilmesi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131lacak.