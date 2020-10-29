Türkiye Cumhuriyeti 97. yaşında Günün anısına fidan dikildi

Düzce’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Valilik önünde düzenlenen bayramlaşma töreni ile başladı.

Düzce Valiliği önünde düzenlenen tören Vali Cevdet Atay’ın tebrikleri kabul etti etmesi ile baladı. Sonrasında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunması ile devam eden törende öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirleri söylediler. Törenin devamında Düzce Valisi Cevdet Atay, günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Atay’ında aralarında bulunduğu protokol üyeleri öğrencilerle birlikte Valilik bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Tören fidan dikiminin ardından son buldu.

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