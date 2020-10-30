Düzce’ye 1 milyon 300 bin liralık bitki hibesi

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, karayollarının yan ve orta refüjlerini ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarını hızlandırarak kentin giriş ve çıkışlarının daha yeşil görünümüne kavuşmasını sağlayacak.
Düzce Belediyesi ve karayollarının yapmış olduğu protokol çerçevesinde 1 milyon 300 bin liralık bitki hibesinin gelmesi ile birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çalışmalarına başladı. Kentin giriş ve çıkışının daha güzel ve yeşil bir görünüme kavuşması için yapılan protokol gereği; Karayolları Genel Müdürlüğü’nden gelen bitkiler, Belediye ekiplerince İstanbulAnkara istikameti ve AkçakocaDüzce istikameti üzerindeki otoyol yan ve orta refüjlerine dikilmeye başladı.
Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Park ve Bahçeler Müdürü Kenan Albayrak ile çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunurken, yol kenarına ve orta refüjlere gül, alev çalısı, taflan, leylandi, lavanta, biberiye ve yayılıcı ardıç gibi görünümü güzel bitkiler dikileceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.