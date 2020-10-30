Vak'a artış oranı yüzde 99 olan Düzce'de polis maske denetimi yaptı Bazı vatandaşların hala maske takmadığı görüldü

– Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Düzce için vak'a sayısının arttığını açıklamasına rağmen, bazı vatandaşlar maskesiz gezmeye devam ediyor. Maske takmayan vatandaşlara polis ekipleri uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye’deki vak'a artışlarında Düzce’yi yüzde 99 artış ile Türkiye’nin en çok vak'a artışı olan illeri arasında göstermesinin ardından kent merkezinde önlemler artırıldı. Polis ekipleri, şehir merkezinde sürekli olarak devriye gezerek vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Artışın yüksek olduğu Düzce’de halen korona virüsü umursamadan gezen vatandaşlar da bulunurken, maskesiz gezen veya maskesini yanlış takan vatandaşları ise polis ekipleri uyarılarda bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.