Vali Atay muhtarları dinledi

– Düzce Valisi Cevdet Atay, Gölyaka ilçesinde köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Cevdet Atay Başkanlığı'nda, Gölyaka ilçesinde köy ve mahalle, muhtarları ile toplantı gerçekleştirildi. İlgili kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda muhtarlarının fikir, talep ve istekleri dinlenildi.

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