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Gıda israfı için Düzce’den 965 söz Tarım ve Orman Bakanlığı’nın rekor denemesi için 2 milyon söz aranıyor

İHA

Gıda israfı için Düzce’den 965 söz Tarım ve Orman Bakanlığı’nın rekor denemesi için 2 milyon söz aranıyor

– Tarım ve Orman Bakanlığı Dünya genelinde çevre ve sürdürülebilirlik konusunda en çok imza toplanan çevrimiçi kampanya çalışması başlattı. 2 milyon söz arayan Bakanlığa Düzce’den 965 söz verilirken, en çok söz 47 bin 384 ile İstanbul’dan geldi.
Türkiye’de gıda kayıpları ve israfının önlenmesi, azaltılması ve yönetimine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı daha önce çeşitli eylem planları hazırladı ve ilgili kurumlara gönderdi. Vatandaşların da gıda kayıpları ve israfının önlenmesi amacı ile Dünya genelinde bir rekor denemesi başlattı. Çevre ve sürdürülebilirlik konusunda en çok imza toplanan çevrimiçi imza kampanyası kapsamında vatandaşlar www.sofranasahipcik.com adlı siteye girip bulundukları şehirler için imza atabiliyor. Sistem imzanın ardından söz veren her bir vatandaşa, “Her lokmanın ve her yudumun kıymetini bileceğime, gıda kaybı ve israfını ve olumsuz çevresel etkilerini önlemek için kendi adıma var gücümle sorumluluk alacağıma, yiyecek ve içecekleri ihtiyacım kadar alıp, bilinçli tüketip, israf etmeyeceğime, söz veriyorum” şeklinde de bir sertifika düzenliyor.

En çok İstanbul en az Tunceli’den söz alındı
Yapılan oylama sistemine Türkiye nüfusunun en kalabalık şehri olan İstanbul’dan katılım geldi. 47 bin 384 kişi kampanyaya katılım sağlayarak söz verirken, en az katılım ise 170 kişi ile Tunceli oldu. Düzce’de ise 965 kişi kampanyaya destek verirken, komşu ilimiz Bolu ise 861 söz verdi. Sakarya 2 bin 856 söz verirken, diğer komşumuz Zonguldak ise bin 200 sözle kampanyaya destek verdi.

Toplam bağış 225 bin 156
Tarım ve orman bakanlığının başlattığı kampanyaya ilk haftada 225 bin 156 imza toplandı. Kampanyanın yüzde 10 bulunurken ilerleyen zamanlarda söz sayısının artması bekleniyor. İşte Türkiye’de bağışa destek veren illerin toplam bağışları; Adana 4 bin 938, Adıyaman bin 905, Afyonkarahisar 2 bin73, Ağrı 807, Amasya 990, Ankara 20 bin 907, Antalya 6 bin 274, Artvin 524, Aydın 2 bin 330, Balıkesir 2 bin 676, Bilecik 670, Bingöl 565, Bitlis 555, Bolu 861, Burdur 643, Bursa 8 bin 845, Çanakkale bin 141, Çakırı 629, Çorum bin 483, Denizli 2 bin 548, Diyarbakır 3 bin 11, Edirne bin 265, Elazığ bin 909, Erzincan 718, Erzurum 2 bin784, Eskişehir 2 bin 777, Gaziantep 5 bin 548, Giresun bin 81, Gümüşhane 444, Hakkari 417, Hatay 4 bin 100, Isparta bin 341, Mersin 3 bin 367, İstanbul 47 bin 384, İzmir 11 bin 208, Kars 604, Kastamonu 941, Kayseri 4 bin 850, Kırklareli 761, Kırşehir 531, Kocaeli 6 bin 273, Konya 7 bin 729, Kütahya bin 868, Malatya 2 bin 992, Manisa 2 bin 979, Kahramanmaraş 2 bin 278, Mardin bin 705, Muğla 2 bin 919, Muş 685, Nevşehir 933, Niğde 862, Ordu bin 854, Rize bin 51, Sakarya 2 bin 856, Samsun 3 bin 155, Siirt 643, Sinop 523, Sivas 2 bin 312, Tekirdağ 2 bin 396, Tokat bin 788, Trabzon 2 bin 209, Tunceli 170, Şanlıurfa 7 bin 104, Uşak 752, Van bin 773, Yozgat bin 195, Zonguldak bin 200, Aksaray 916, Bayburt 341, Karaman 532, Kırkkale 661, Batman bin 27, Şırnak 623, Bartın 402, Ardahan 262, Iğdır 417, Yalova 973, Karabük 710, Kilis 991, Osmaniye bin 241, Düzce 965.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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