Vali Atay Realkom tekstil fabrikanı gezdi Ayda 500 bin dokuma giysi üreten firmada 1300 kişi istihdam ediliyor

– Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce’nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan ve bin 300 kişinin istihdam edildiği Realkom Tekstil Fabrikasını ziyaret ederek üretim hakkında bilgiler aldı.

Vali Cevdet Atay fabrika ziyaretleri kapsamında, Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin ile birlikte tekstil sektörünün pazar lideri Realkom tekstil fabrikasını ziyaret ederek, üretim alanında incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında Realkom Genel Müdür Mutlu Kayan fabrika hakkında bilgiler verdi. Mutlu Kayan, dünyanın bir çok ünlü markasına ürün yaptıklarını belirterek “1300 çalışanımız ile son derece özverili bir ekiple ayda 500 bin adet dokuma giysi üretim kapasitesine sahip tam entegre bir firmayız” dedi.

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