Düzce’de 3 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi Sobadan sızan gazdan zehirlendiler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce'de 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgilere göre, Düzce Sancaklar Mahallesi 2519. Sokak'ta bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi etkilendi. Karbonmonoksit gazından etkilendiğini fark eden aile, 112 Acil ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler Ümit, Özkan ve Ayşe Ö.’yü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Sobadan sızan gazdan etkilenen ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.