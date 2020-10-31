3 kişilik aile sobadan sızan gazdan etkilendi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Sancaklar Mahallesi 2519 Sokak'ta meydana geldi. Öztürk ailesi sobadan sızan karbanmonoksit gazından etkilendi. Bir süre sonra kendilerini kötü hissetmeye başlayan Özkan Öztürk, eşi Ayşe Öztürk ve çocukları Ümit Öztürk durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan, gazdan etkilenen 3 kişi ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-10-31 18:46:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.