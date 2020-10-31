3 kişilik aile sobadan sızan gazdan etkilendi

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Sancaklar Mahallesi 2519 Sokak'ta meydana geldi. Öztürk ailesi sobadan sızan karbanmonoksit gazından etkilendi. Bir süre sonra kendilerini kötü hissetmeye başlayan Özkan Öztürk, eşi Ayşe Öztürk ve çocukları Ümit Öztürk durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan, gazdan etkilenen 3 kişi ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-10-31 18:46:59



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