Düzce’de ihracat ve ithalat arttı

Düzce’de ihracat yüzde 21,8 arttı, ithalat yüzde 38,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2020 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artarak 17 milyon 090 bin dolar, ithalat yüzde 38,3 artarak 11 milyon 149 bin dolar olarak gerçekleşti.

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