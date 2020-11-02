Fındık bahçesinde ağaca iple asılı halde bulundu

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, Hüseyin E. (59) fındık bahçesindeki bir ağaca iple asılı halde ölü bulundu. Hüseyin E.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay öğleden sonra Düzce Şıralık Mahallesi'nde fındık bahçesinde meydana geldi. Yolda yürüyen mahalleli, fındık ağacına iple asılı kişiyi fark etti. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ağaca asılı kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarmanın incelemesinde cesedin Hüseyin E.'ye ait olduğu tespit edildi. Hüseyin E.'nin cesedi Adli Tıp kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-11-02 16:51:00



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