Düzce'de 291 çocuk için 245 aileye 293 bin lira ödeme yapıldı

– Düzce’de Ekim ayı içerisinde 291 çocuk için 245 aileye 293 bin 768 lira sosyal ekonomik destek ödemesi gerçekleştirildi.

Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere çocuklarını yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla kaynakların yeterliliği ölçüsünde yapılan ekonomik destek hizmeti ile ailelere yapılacak psikososyal destek hizmeti olan sosyal hizmet destekleri kapsamında Düzce’de 291 çocuk için 293 bin lira ödeme sağlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yardımlar korunmaya muhtaç çocuk ve gençlerin korunma altına alınmasına esas oluşturulacak nedenin ekonomik yoksunlukların giderilmesi için Sosyal Ekonomik Destek ödemeleri gerçekleştiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, "Çocuklar ve ailelerine kuruluş bakımı yerine, ekonomik yardım ve diğer destekleyici sosyal hizmet uygulamalarıyla ailenin parçalanmadan bir arada yaşamasına fırsat veren ödemeler ile kuruluş bakımından ayrılan veya ekonomik desteğe ihtiyaç duyan gençlerin bir süre desteklenerek toplumda muhtaç duruma düşmeden hayatlarını sürdürmeleri amaçlıyoruz. Bu kapsamda Düzce’de 291 çocuk için 245 kişiye sosyal ekonomik destek sağladık. Toplamda Ekim ayı içerisinde ödediğimiz miktar ise 293 bin 768 lira 45 kuruş olarak kişilerin hesaplarına yatırıldı” ifadelerinde bulundu.

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