Rektör Çakar'dan Organ Nakli Haftası mesajı

– Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Organ Nakli Haftası nedeni ile bir mesaj yayınladı. Rektör Demircan Çakar: “Organ bağışının artırılması için etkinlikler düzenleyip, farkındalıklar oluşturulmalıdır” dedi.

Her yıl 3 Kasım 9 kasım tarihleri arasında kutlanan organ bağışı haftası nedeni ile Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, bir mesaj yayınladı. Rektör Demircan Çakar mesajında: “Kişilerin kendi isteği ile organlarını bağışlaması hayatta iken alınacak en önemli kararlar arasındadır. Çeşitli nedenlerden dolayı beyin ölümü gerçekleşmiş kadavraların, bir daha hayata dönmeleri mümkün olmamaktadır. Bu organların toprakta çürümemesi ve diğer ailelere bir umut olabilmesi için organ bağışının yapılması gerekiyor. Hayatların yeniden yeşermesini sağlayan organ bağışı, sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi önemli toplumsal sorumluluklarımızın başında gelmektedir. İnsanların hayatlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmelerine ve birçok kişiye yaşam olanağı sunan organ bağışının artırılması için etkinlikler düzenleyip, farkındalıklar oluşturulmalıdır. Düzce Üniversitesi olarak; hastaların yaşam süresi ve kalitesinde, ülke ekonomisi ve iş gücünde ağır kayıplara yol açan organ yetmezliğine karşı toplumsal bilincin küçük yaşlardan itibaren başlaması gerektiğini vurguluyor, organ bağışı bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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