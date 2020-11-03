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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerden kazı çalışmalarına destek

İHA

Öğrencilerden kazı çalışmalarına destek

– Konuralp Antik Tiyatro’da yapılan kazı çalışmalarını ziyaret ederek, tarihin aydınlatılması çalışmalarına tanıklık eden Farabi Lisesi öğrencileri ve Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencileri, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün başlatmış olduğu Düzce’ye Gel Kampanyasına da destek verdiler.
Düzce Farabi Lisesi öğrencileri ile Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencileri, Konuralp Antik Tiyatro’da devam eden kazı çalışmalarına destek verdi. Öğrenciler, programda antik tiyatro hakkında bilgi almalarının yanında kazı çalışmalarına da destek oldu. Kazı alanının konuğu olan Farabi Lisesi öğretmen ve öğrencileri, rehber eşliğinde gün yüzüne çıkartılan alanları gezerken aynı zamanda bilgi aldılar. Öğrenciler daha sonra, kazı çalışması yapan ekiplerin yanına geçerek, yardım ettiler. Antik Tiyatro’nun öğleden sonraki misafirleri olan Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencileri de kazı alanı etrafında meraklı bakışlarla çalışmaları izleyerek, bölgenin tarihi konusunda kendilerine aktarılan bilgileri ilgi ile dinledi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün Antik tiyatronun tüm Türkiye’de bilinirliliğini arttırılması ve ziyaret edilmesi için başlattığı Düzce’ye Gel kampanyasına da destek vermeyi ihmal etmediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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