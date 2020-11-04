Ekipler sanayi esnafını denetledi

– Korona virüs tedbirleri çerçevesinde artan vak’aların ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Gıda tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri ortaklığında kurulan ekipler, sanayi sitesinde denetim yaptı. Ekipler maske takmayan vatandaşları uayarırken, alınan önlemleri de gözden geçirdiler.

Korona virüs vak’aları Düzce’de artış göstermesinin ardından Düzce Valiliği, vatandaşların önlemlerine sıkı sıkıya uyması için tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Gıda tarım hayvancılık il müdürlüğü ve Sağlık İl müdürlüğü ekipler kurarak denetimlerini artırdı. Yapılan denetimler çerçevesinde ekipler, eski sanayi sitesinde esnafları gezerek alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol ettiler. Kurallara uymayan vatandaş ve esnaflar ise uyarıldı.

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