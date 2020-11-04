Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde bir ilk daha

– Düzce Üniversitesi Hastanesi organ nakli merkezinde bir ilk daha yaşandı. 65 yaşındaki hastaya kadavradan karaciğer nakli yapıldı.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi, böbrek naklinden sonra karaciğer naklini de başarıyla gerçekleştirerek ilkleri kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Organ Nakli Merkezi ekibi tarafından 65 yaşındaki Mustafa Kocabaş’a ilk defa kadavradan karaciğer nakli yapıldı. Dekompanse karaciğer sirozu ve asit nedeniyle Düzce Üniversitesi Organ Nakli Merkezi nakil listesinde bekleyen Kocabaş’a, Bursa Şehir Hastanesi Koordinatörlüğü tarafından bildirilen beyin ölümü gerçekleşmiş (kadaverik) donörden alınan dokunun uyumlu bulunması ile birlikte nakil işlemleri başlatıldı. Organ Nakli Merkezi ekibi tarafından Bursa Şehir Hastanesi’nden alınan karaciğer dokusu, aynı gün hastaya başarılı bir operasyon ile nakledildi.



Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, merkezin ilk böbrek naklinden sonra ilk karaciğer naklini de başarıyla gerçekleştirmesinin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Merkezin hayati bir hizmet verdiğine vurgu yapan Rektör Çakar, sağlık alanında da şehre ve bölgeye değer kattıklarının altını çizdi.

Düzce Üniversitesi Organ Nakli Merkez Müdürü Doç. Dr. Kemal Peker, “Hastamız terminal dönem karaciğer yetmezliği bulunan bir hastaydı ve Nakil Merkezimiz listesinde kayıtlıydı. Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi’nin bize bilgi vermesi neticesinde Bursa Şehir Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşmiş (kadaverik) donörden aldığımız karaciğer dokusunu Mustafa Kocabaş isimli hastamıza nakletmek üzere merkezimize getirdik. Bir gün sonrasında da nakil işlemini gerçekleştirmiş olduk. Şu an postoperatif 9. gündeyiz. Hastamızla ilgili herhangi bir problem yok. Yakın zamanda kendisini taburcu etmeyi planlıyoruz” dedi.

Karaciğer nakli yapılması için deneyimli bir ekibe ve uygun bir altyapıya sahip olunması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Peker, merkez olarak karaciğer ve böbrek nakillerine devam etmeyi planladıklarını belirtti.

Son iki yıldır organ nakli ile ilgili yürüttükleri süreci aktaran Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ise, “Üniversite hastaneleri rutin sağlık hizmetleri yanında, diğer hastanelerde verilmeyen özellikli işlemleri de başarıyla sürdürmektedir. Son iki yıldır Hastanemizde yürüttüğümüz organ nakli ile ilgili tatlı bir süreç vardı. Bunun için ilk önce öğretim üyeleri ve diğer personeller için bir eğitim süreci gerekiyordu. Bu süreci tamamladıktan sonra geçen yıl Haziran ayında ruhsatımızı aldık ve Merkezimiz organ nakli yapmaya hazır hale geldi. Geçen 20 gün içerisinde böbrek transplantasyonu hemen akabinde de karaciğer transplantasyonu yapılmış olması bizim için büyük bir gurur ve onur. Bunun arkasında büyük emekler var. Geldiğimiz noktada artık bu bölgede organ transplantasyonunu faal olarak yapan tek Merkeziz” ifadelerinde bulundu.

Karaciğer transplantasyonu ile ilgili özel bir teşekkürü de açıklamasına ekleyen Prof. Dr. Balbay, “Şehit Astsubay Çavuş Oğuzhan Altıntaş’ın ailesi tarafından Hastanemize kazandırılan cihaz sayesinde Merkezimizde karaciğer transplantasyonu daha güvenle yapılabilir hale geldi. Bu gönül bağışını anmadan geçemeyeceğim. Şehit Oğuzhan Altıntaş’ın anısı önünde hepimiz saygıyla eğiliyor ve ailesine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çok yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan ise “Öncelikle karaciğer naklini yıllardır başarıyla sürdüren merkezlere gıpta ile bakıyoruz. Ancak biz de güzel bir başlangıç yaptık ve bunu sürdürmek niyetindeyiz. Bu hizmeti bu bölgede başlatarak yıllarca bölge insanına hem böbrek, hem karaciğer naklini devam ettirmek istiyoruz. Bu çorbada tuzu olan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

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